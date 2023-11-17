Страхование техногенных аварий в России станет обязательным. С 1 января 2024 года все компании, связанные с нефтедобычей и переработкой сырья, должны будут оформлять специальный полис. Его называют важным инструментом для защиты как бизнеса, так и окружающей среды. В каких еще сферах страхование является обязательным? И какие риски для бизнеса являются самыми чувствительными? Эти и другие вопросы Марат Кашин обсудил с директором департамента корпоративного бизнеса «Ингосстраха» Дмитрием Мелехиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ингосстраха» Фото: Пресс-служба «Ингосстраха»

— Каким этот год стал для сегмента корпоративного страхования? Как на нем отражается то, что происходит в России и вокруг нее?

— Последние несколько лет рынок корпоративного страхования находится в зоне турбулентности. Наша цель — всеми возможными способами помочь бизнесу в трудную минуту, оказать ему поддержку. Мы предлагаем те решения и продукты, которые, на наш взгляд, отвечают современным вызовам. Практика показывает, что такой подход не только укрепляет наши отношения с клиентами, но и улучшает деловую репутацию компании и позволяет ей занимать лидирующие позиции в современных реалиях.

— Какие виды страхования наиболее популярны у корпоративных клиентов? Какие новые продукты у вас появились в этом году?

— По итогам первого полугодия пальма первенства у страхования имущества юридических лиц. В общем объеме сборов данный сегмент занял порядка 25-30%. Два других направления, которые активно развиваются и показали положительную динамику, — это страхование грузов и морское страхование. Все остальные виды в офлайн-канале соответствуют примерно уровню 2022 года. Если мы говорим про онлайн-сегмент, то здесь безусловным лидером является страхование грузов и различные виды страхования ответственности. Мы оформили порядка 25 тыс. полисов онлайн, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. И мы видим, что со стороны малого и среднего бизнеса наблюдается повышенный спрос.

Также стоит отметить, что рынок корпоративного страхования, являющийся достаточно консервативным, в 2023 году готовится к новому виду страхования. После определенных событий 2020 года были внесены соответствующие изменения в закон об охране окружающей среды, которые предписывают всем предприятиям топливно-энергетического комплекса разработать так называемый ПЛАРН — план предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Это достаточно сложный и специфичный вид страхования, который позволяет обезопасить предприятие от возможного ущерба, причиненного третьим лицам в случае разлива нефтепродуктов из-за аварии или какого-либо инцидента, и компенсировать собственникам бизнеса негативные последствия, связанные с причинением ущерба третьим лицам, окружающей природной среде, а также их расходы на урегулирование.

— Когда этот страховой продукт будет запущен? И как сейчас решаются вопросы, связанные с такими масштабными происшествиями?

— Данный страховой продукт находится на стадии реализации, то есть в принципе ничего не запрещает предприятиям уже в 2023 году заключать подобные договоры страхования. Обязательным же данный вид страхования станет с 1 января 2024 года. Фактически у предприятий осталось чуть больше месяца, чтобы подготовить всю внутреннюю документацию, разработать методологическую базу и договориться со страховщиком об условиях страхования на следующий период. Потому что начиная со следующего года органы исполнительной власти будут следить за тем, чтобы у предприятия, которое функционирует и эксплуатирует соответствующие объекты, был действующий договор страхования.

— Дмитрий, какие еще виды обязательного страхования сейчас существуют в вашем сегменте?

— Для корпоративного сегмента есть два основных вида страхования. Первый — это обязательное страхования владельцев опасных объектов. Фактически с обязательным страхованием опасных объектов мы сталкиваемся везде, поскольку, например, лифты, которыми мы пользуемся каждый день, эскалаторы в торговых центрах и в метро, башенные краны на стройках — это на самом деле опасные производственные объекты. И их собственники обязаны страховать ответственность при их эксплуатации на случай возможной аварийной ситуации, если в результате какого-либо инцидента будет причинен вред третьим лицам. «Ингосстрах» со своей стороны разработал онлайн-продукт, который позволяет по основным массовым типовым опасным объектам застраховаться так же, как и по добровольному виду страхования. Клиент предоставляет полностью всю информацию в соответствии с законодательством и получает онлайн-полис от «Ингосстраха».

Второй — это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, фактически некое ОСАГО. То есть все владельцы бизнеса, которые осуществляют перевозку пассажиров автомобильным, электрическим, ж/д-транспортом, должны иметь данный полис на случай возможного причинения вреда пассажирам при ДТП. Соответственно, ОСГОП мы также оцифровали, и, на наш взгляд, инвестиции и вложения, которые мы сделали в этот продукт, оправдались. Потому что уже сейчас по итогам девяти месяцев 2023 года больше 1,5 тыс. полисов было оформлено онлайн.

— Насколько удобно компаниям взаимодействовать с вами? Насколько доступны сервисы корпоративного страхования для них?

— Мы стараемся сделать их максимально удобными, комфортными для наших клиентов. Линейка на нашем сайте включает в себя 13 онлайн-продуктов, которые подразумевают возможность заключения договора корпоративного страхования в рамках полного цикла — от предоставления информации до получения полиса со всеми рисками, которые интересуют клиента. Он может выбрать то, что ему необходимо, поставив галочку в соответствующем поле, оплатить страховую премию и получить договор страхования на электронную почту. С моменты оплаты этот договор вступает в силу, и предприятие уже находится под нашей страховой защитой.

— Насколько цифровизировано сейчас корпоративное страхование? Готовы ли ваши клиенты решать все вопросы онлайн, без личных встреч, без долгих обсуждений и переговоров?

— Малый и средний бизнес развивается семимильными шагами и активно применяет новые решения, цифровые продукты, которые разрабатывают страховщики. Мы видим, что потребности МСП в целом могут быть закрыты онлайн-продуктами. Они позволяют удобно, оперативно небольшому предприятию, которому требуются базовые условия страхования, допустим, по имуществу, по ответственности, по грузам, заключить договор страхования, не выходя из помещения. То есть бизнес может пройти всю процедуру, предоставить необходимую информацию, получить договор на почту, оплатить и все — у него есть действующий страховой продукт.

К примеру, «Ингосстрах» разработал комбинированный продукт «Ингобизнес», который предлагает клиентам очень широкое покрытие в части страхования имущества от всех возможных рисков, включая стихийные бедствия, повреждения водой, возгорания, кражи. Туда же включаются риски, связанные с гражданской ответственностью данного предпринимателя в случае, если он своими действиями причинил ущерб соседним помещениям либо третьим лицам. Покрытие по данному договору также может быть расширено за счет включения туда рисков перерыва производства, а также покрытия любых непредвиденных расходов, связанных с урегулированием правового случая, с устранением его последствий и с возможными дополнительными расходами, которые возникают у предпринимателя.

— Вы рассказали о новых продуктах, которые станут обязательными. Страховые компании будут делить этот рынок? Насколько сейчас высока конкуренция именно в сегменте корпоративного страхования? И что позволяет вам удерживать хорошие показатели?

— Самая большая конкуренция в сегменте крупного и среднего бизнеса, потому что средний чек по договору достаточно внушительный. Соответственно, большинство усилий всех страховых компаний направлено прежде всего на этот сегмент. Но мы видим, что малый и средний бизнес, который немного находится в стороне, все-таки не обделен вниманием страховщиков. Они разрабатывают коробочные предложения, онлайн-продукты, онлайн-инструменты, которые позволяют предпринимателям получить эту защиту. А страховщик, который вкладывает туда дополнительные инвестиции, монетизирует все эти решения, и какое-то время за счет предоставления лучшего качества, лучшего сервиса, лучшей страховой защиты он может получать конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе. Резюмируя ответ на вопрос, что помогает удерживать хорошие показатели, могу сказать, что это наша история длиною в 76 лет, плюс клиентоцентричность, индивидуальный подход к каждому клиенту и демократичное ценообразование.