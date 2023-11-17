Евросоюз намерен ввести санкции против совладельца ТАИФа

Евросоюз намерен к Рождеству ввести санкции против совладельца и председателя совета директоров ТАИФа Рустема Сультеева и его жены Лидии Сультеевой, передает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо господ Сультеевых санкции будут введены против главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, против сына зампреда совбеза Дмитрия Медведева Ильи и руководителя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

Кроме того, в перечне оказались такие организации, как «Редут», «Конвой», «Андреевский крест», «Царские волки», «Факел», «Поток», «РСБ-Групп».

"Ъ-Казань"