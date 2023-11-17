Краснодар и Сочи возглавили рейтинг популярных городов России для жизни зимой

Краснодар и Сочи заняли первое и второе место соответственно в рейтинге популярности городов РФ для жизни зимой. Об этом говорится в исследовании компании «МегаФон», проведенном на основе данных сервисов онлайн-бронирования жилья и мобильных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре большую часть приезжих составляют жители Москвы, Ставропольского края и Волгограда. По мнению аналитиков, одними из основных причин переезда жителей России в краевой центр являются мягкий климат и близость к черноморским и горным курортам Кавказа.

За минувший период года интернет-трафик в Краснодаре составил 82 тыс. ТБ.

Сочи также привлекателен для приезжих мягким климатом.

«В Сочи не бывает лютого холода и даже зимой можно любоваться экзотическими растениями и есть свежие фрукты. Еще один плюс этого города — пейзаж и инфраструктура. Здесь уникальное сочетание моря и гор, а новые олимпийские объекты соседствуют с исторической архитектурой»,— говорится в сообщении.

Основную часть иногородних в Сочи составляют приезжие из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. За прошедший период 2023 года на курорте зарегистрировали интернет-трафик в объеме свыше 30 тыс. ТБ.

Третье место в списке занял курорт Минеральные Воды Ставропольского края. Чаще других туда приезжают туристы из Москвы, Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийского автономного округа. Интернет-трафик за прошедшие месяцы с начала года составил 5 тыс. ТБ данных.

Анастасия Донскова

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