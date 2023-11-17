Проект первого этапа Западной трамвайной линии в Краснодаре одобрен экспертизой

Экспертиза одобрила проект первого этапа Западной трамвайной линии в Краснодаре. Соответствующая информация появилась на портале Единого государственного реестра заключений.

В рамках первого этапа планируется строительство трамвайной ветки от Западного депо до улицы Красных Партизан. Возле депо обновят разворотное кольцо, по улице Круговой проложат больше 2 км путей, на маршруте установят четыре остановки, сообщается в Telegram-канале «Новый трамвай Краснодар».

Уже в следующем году планируется начать строительство трамвайной линии от Западного депо до Немецкой деревни. По этой ветке продлят маршруты №3 и №7.

Предполагается, что пассажиропоток по новой трамвайной линии превысит 14 млн человек.

Вячеслав Рыжков

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