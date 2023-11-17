«Россети Тюмень» привели уровень напряжения в Богандинском к нормативному значению

«Россети Тюмень» в ходе очередного рейда выявили нарушителя в Тюменском районе Тюменской области. Специалисты установили, что житель поселка Богандинский превысил допустимую по договору норму потребления электроэнергии в 7 раз.

Поводом для проведения мероприятий по выявлению неучтенного потребления в Богандинском стали обращения жителей и зафиксированное изменение нагрузки на линиях электропередачи. В ходе рейда энергетики установили домовладение, в котором мощность потребления составляла 100 кВт при установленной договором в 15 кВт. Для приведения уровня напряжения к нормативным показателям специалисты установили интеллектуальный счетчик, который не позволит дальше осуществлять сверхнормативный отбор мощности.

По словам руководителя филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Сергея Хотненко, такое высокое потребления электроэнергии очень сложно объяснить бытовой необходимостью. «Единовременное энергопотребление стандартного набора бытовых электроприборов, включающего в себя электрокотел, стиральную машину, холодильник, плиту, телевизор, укладывается примерно в 15 кВт. Поэтому мы не можем объяснить выявленный в Богандинском факт исключительно хозяйственными нуждами. Такая мощность характерна для небольших производственных предприятий или майнинг-ферм. К сожалению, нам не удалось получить доступ в помещение», – прокомментировал Сергей Хотненко.

Превышение установленной договором мощности влечет снижение качества и надежности электроснабжения потребителей во всей сети. Любые несанкционированные действия на энергооборудовании приводят к негативным последствиям: перепадам напряжения, технологическим нарушениям, ухудшению качества электроснабжения добросовестных потребителей и несчастным случаям.

Всего с начала года энергетики «Россети Тюмень» провели 206 рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного энергопотребления. В рамках мероприятий установлено 105 фактов энерговоровства. А в денежном эквиваленте размер ущерба оценивается в 11,2 млн рублей.