В Пыть-Яхе возбудили уголовное дело после избиения 12-летнего мальчика

В Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) на 12-летнего мальчика напали неизвестные, вымогая деньги. После избиения ребенок был доставлен в больницу, следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство денег с применением насилия). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

По версии следствия, вечером 12 ноября мальчик возвращался домой из продуктового магазина, где на него напали неизвестные с требованием отдать деньги, но у школьника их не оказалось. Тогда нападавшие его избили, после чего мальчик потерял сознание. Из-за полученных травм школьника доставили в больницу.

Как рассказали «Ъ-Урал» в ведомстве, нападавший на ребенка пока не найден. «На видеозаписи с камер наблюдения установлено несколько человек, но, возможно, кто-то просто проходил мимо. В рамках следствия это будет устанавливаться»,— подчеркнули в СУ СК.

По предварительным данным прокуратуры, на 12-летнего мальчика напали трое подростков. Сейчас вся информация о случившемся проверяется. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мария Шараева

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