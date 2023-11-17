В Крымске начался капитальный ремонт улицы Комарова стоимостью 56 млн рублей

В Крымске начали капитальный ремонт улицы Комарова. Как сообщил глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram, стоимость работ составит 56 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крымского района Сергея Леся Фото: Telegram-канал главы Крымского района Сергея Леся

Дорожное покрытие обновят на участке от улицы Горной до улицы Кирова протяженностью 1,9 км. В городе уже завершили ремонт отрезков улиц Кирпичной (8,1 млн руб.), Советской (66 млн руб.) и Свердлова (29 млн руб.).

В пригороде работы завершены в Мерчанском сельском поселении на улице Пролетарской (8,7 млн руб., в Адагумском сельском поселении на улице Новопокровской (23 млн руб.) и в Троицком сельском поселении (15,7 млн руб.).

Обновление дорожной сети в Крымском районе проводят в рамках краевой программы капремонта дорог.

Анастасия Донскова

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