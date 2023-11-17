В Апшеронске задержали пьяного водителя, который сбил инспектора

Автоинспекторы Апшеронска устроили погоню за нарушителем. Они хотели остановить автомобиль, который опасно маневрировал на дороге, но водитель попытался скрыться, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Во время погони нарушитель на скорости ударил боковым зеркалом полицейского, когда тот пытался остановить его в районе улицы Ворошилова. Инспектору оказали медпомощь. Самого нарушителя задержали. Выяснилось, что он был пьян.

Нарушителем оказался 38-летний ранее судимый местный житель. При задержании он оказал сопротивление, заявили в полиции.

Мужчину приговорили к 10 суткам ареста. В его отношении могут также возбудить уголовное дело.

Вячеслав Рыжков

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