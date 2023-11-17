Петербургского треш-блогера арестовали за долги по алиментам

Санкт-Петербургский блогер, который снимает шок-контент, получил 10 суток административного ареста за долги по алиментам в размере более 450 тыс. руб., сообщила «Фонтанка».

Решение вынес судья 33-го судебного участка Выборгского района. Предыдущую ночь, с 16 на 17 ноября, 36-летний блогер, имя которого не сообщается, также провел в отделении полиции, так как до этого скрывался от судебных приставов. 16 ноября он был задержан в съемной квартире во Фрунзенском районе. На него составили протокол за неуплату алиментов по 5.35.1 КоАП РФ.

Издание утверждает, что мужчина официально не трудоустроен, и его бывшая супруга сообщила судебным приставам, что он зарабатывает, получая пожертвования от подписчиков блога с шок-контентом. Содержание блога варьируется от видео с переодеванием в женское белье до хулиганства на улицах города. Одно из видео стало поводом для заявления в полицию. Знакомая блогера сообщила, что он в прямом эфире закидал ее камнями.

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