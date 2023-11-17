Взяткодателя по громкому делу обвинили в налоговом преступлении

В CУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По сообщению сайта управления, с января 2016-го по март 2018 года предполагаемый злоумышленник внес в налоговые декларации и расчеты по страховым взносам заведомо ложные сведения. В итоге организация уклонилась от уплаты свыше 63 млн руб. обязательных платежей.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», речь идет об Анатолии Старкове, возглавлявшем в указанный период ООО «Дорожник». Господин Старков стал известен как фигурант уголовного дела в отношении экс-руководителя КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергея Белоконя. Как установили следствие и суд, Анатолий Старков оплатил господину Белоконю аренду квартиры на сумму свыше 1 млн руб. за оказание общего покровительства. Затем предприниматель сообщил о совершенном преступлении следствию. В 2016 году Сергей Белоконь был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 73,5 млн руб. Господин Старков тогда был освобожден от уголовной ответственности, поскольку добровольно сообщил о факте передачи взятки.