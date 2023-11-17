Сбербанк продает офисный центр в Воронеже за 205 млн рублей

Четырехэтажный офисный центр на улице 9 Января, 302А в Воронеже площадью 7,6 тыс. кв. м (из нее арендопригодной — 7,1 тыс. кв. м) выставлен на продажу в Воронеже. Собственником и продавцом здания является Сбербанк, сообщается на его площадке по продаже непрофильных активов и залогового имущества «Портал DA».

Лот оценен в 205,3 млн руб. В него входит трансформаторная подстанция площадью 11,1 кв. м (490 кВт), имеется независимый источник электроснабжения. Объект «находится в эксплуатации», а также имеет автономную систему отопления.

Представители банка в объявлении сообщают, что лот будет «реализовываться через торги на аукционной площадке, а стоимость может быть уточнена». Также возможны «отлагательные условия по передаче».

Сергей Калашников

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