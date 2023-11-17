9% жителей Ижевска продлят новогодние выходные за счет отпусков и отгулов

В столице Удмуртии 9% опрошенных местных жителей продлят новогодние праздники, взяв отпуск и отгулы. В частности, 7% возьмут дополнительные дни отдыха в конце декабря, 2% — в первые рабочие дни нового года. При этом мужчины планируют поступить так чаще женщин — 14% и 5% соответственно.

В коллективе к такому решению коллег относятся спокойно-нейтрально. Так ответили 60% опрошенных ижевчан. Практически каждый четвертый одобряет продление новогодних праздников, а каждый десятый относится негативно. В частности, не одобряют декабрьские отпуска чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, продавцы и кассиры, а также транспортные работники.