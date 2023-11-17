Бюджет Татарстана на 2024 год утвердят 23 ноября

Президиум Госсовета Татарстана назначил очередное пленарное заседание парламента на 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

В повестку дня включили 15 вопросов, в том числе 10 проектов республиканских законов и четыре федеральных законопроекта. В том числе ко второму чтению подготовлен проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Напомним, бюджет на следующий год планируется бездефицитным, а расходы и доходы должны составить почти 400 млрд руб. Ожидается, что на заседании бюджет Татарстана может быть принят и в третьем окончательном чтении.

Кроме того, во втором чтении также будет рассмотрен проект закона о патриотическом воспитании граждан. В рамках «правительственного часа» депутаты заслушают информацию о деятельности отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ в Татарстане.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"