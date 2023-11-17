На Алтае поставщиков медизделий осудили за взятки руководству медучреждений

Учредитель и гендиректором компании «Данарт» предстали перед судом по делу о даче взяток должностным лицам медико-социальных учреждений Республики Алтай. По ст. 291 УК РФ (дача взятки) им назначили соответственно четыре и три года условно, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Кроме того, каждому предстоит выплатить штраф в размере 8,5 млн руб.

По информации прокуратуры Алтая, в декабре 2020 года обвиняемые передали взятку 400 тыс. руб. директору республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями за заключение госконтрактов на поставку и ремонт медицинского оборудования, их оплату до фактического исполнения.

Кроме того, указывается в деле, предприниматели с мая 2020-го по апрель 2022 года дали взятку 522 тыс. руб. главному акушеру перинатального центра. Вознаграждение полагалось за принятие решений о соответствии поставленных фирмой товаров и выполненных работ условиям заключенных контрактов, подписание документации, необходимой для их оплаты.

Следователи добились ареста имущество учредителя компании. В опись попали земельный участок, жилой дом в Горно-Алтайске, два автомобили Lexus RX300 и LX570, автомобиль Citron.

В управлении СКР напомнили, что бывшие руководитель реабилитационного центра и главный акушер перинатального центра уже осуждены по ст. 290 УК о получении взятки. Первому дали 3,5 года колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн руб. второму — четыре года условно и штраф в размере однократной суммы взятки.

Илья Николаев