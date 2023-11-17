Житель Самары признан виновным в даче взятке сотруднику ритуальной службы

Суд вынес приговор по делу о даче взятки работнику ритуальной службы в Самаре (ч.3 ст.291 УК РФ). В преступлении признан виновным 46-летний местный житель. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу на сумму 200 тыс. руб. Решение суда не вступило в законную силу.

По версии следствия, фигурант уголовного дела установил на кладбище надгробие с нарушением возможных пределов. При этом его предупредили о том, что такое недопустимо.

В связи с этим надгробный памятник планировалось демонтировать. Обвиняемый пытался предотвратить это и попросил сотрудника учреждения подписать акт о соответствии размеров монумента установленным требованиям.

Однако работник МКУ «Ритуал» отказался это делать, после чего подсудимый положил сотруднику организации в карман одежды 50 тыс. руб. Тот сообщил о случившемся руководству. Информация была передана в полицию. После этого возбудили уголовное дело.

Георгий Портнов