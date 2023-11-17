Ресторатор Аридна Бессонова получила условный срок за потасовку с зампрокурора

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении владелицы выборгского кафе «Папарацци», которую обвиняли в нападении на заместителя прокурора Выборга Елену Новосельцеву. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили 47news.

Суд вынес решение 16 ноября, сообщили изданию в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Адвокат госпожи Бессоновой Даниил Белов сообщил, что гособвинение просило суд назначить реальное наказание — два года колонии-поселения. Женщина вину не признала и планирует обжаловать приговор. В том числе она намерена добиться реабилитации умершего супруга, который тоже участвовал в потасовке. Суд признал его виновным, но уголовное дело в его отношении было прекращено в связи с его смертью.

24 октября 2022 года Пушкинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении ресторатора Ариадны Бессоновой и ее мужа, реставратора Валерия Кожухаря. Их обвиняли по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 3 августа 2022 года супруги напали на заместителя прокурора Выборга Елену Новосельцеву, которая пришла в кафе «Паппараци» с проверкой. Проверка прокуратуры была связана с жалобой сотрудницы кафе на задержку зарплаты. Следователи утверждали, что «Кожухарь нанес один удар по верхним конечностям и множественные толчки по туловищу Н., а Бессонова нанесла не менее двух ударов по рукам и туловищу, один удар ногой в живот».

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