Восемь поддельных банкнот выявили в Удмуртии в третьем квартале 2023 года

По итогу третьего квартала 2023 года в Удмуртии выявили восемь купюр с признаками подделки, что на 27% меньше показателя за прошлый год. Как сообщает пресс-служба Банка России, в числе обнаруженных оказалось пять банкнот номиналом 5 тыс. руб., а также три банкноты по 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Управляющий Отделением-НБ Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина отметила, что в последние несколько лет снижается количество фальшивых денег, выявленных в банковском секторе. В настоящее время банкноты имеют четыре типа защитных элементов, проверяемых на просвет, при увеличении, а также на ощупь и при изменении угла наблюдения.