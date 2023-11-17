«Тинькофф» открыл штаб-квартиру в центре Москвы. Компания заняла площади в бизнес-центре на Грузинском Валу. Новое пространство Tinkoff Space создано по концепции «город в городе». Кроме рабочих зон в формате гибкого офиса, там среди прочего есть многофункциональная клиника, кафе и рестораны с кешбэком, дом быта, салон красоты, видовая веранда с местами для работы и отдыха. Председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк выразил уверенность в том, что новый офис станет центром притяжения как для самих сотрудников, так и для партнеров.

Ozon договаривается об аренде складского комплекса в деревне Терехово недалеко от Троицка в 40 км от Москвы, строительством которого будет заниматься ГК «Гранель». Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости». Онлайн-ритейлер намерен занять практически весь объект, площадь которого составит около 200 тыс. кв. м.

Ориентированный на Россию хедж-фонд Prosperity Capital Management переезжает из Лондона в Абу-Даби. Завершение процесса ликвидации британской «дочки» ожидается к концу этого года, сообщает IntellNews. Соучредитель и исполнительный директор фирмы Маттиас Вестман заявил изданию, что это решение принято из-за экономических и политических последствий выхода Лондона из Европейского союза. По его словам, Великобритания становится все более замкнутой и несговорчивой.