Тюменская ФАС начала проверку из-за рост цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Тюменской области начала проверку из-за роста цен на куриные яйца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как следует из данных Тюменьстата на 13 ноября, средняя стоимость 10 яиц в регионе составляет 99,6 руб. Однако еще 30 октября яйца в среднем стоили 94,7 (на 5,2% меньше). Чуть более месяца назад — 9 октября, упаковка яиц стоила около 91 руб. Следовательно, в период с 9 октября по 13 ноября цены выросли на 9.5%.

«Территориальные органы ФАС России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию»,— сказано в сообщении ФАС.

Полина Хабарова

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