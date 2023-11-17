Браконьеры в Татарстане нанесли ущерб биоресурсам на 1,7 млн рублей

Сумма ущерба биоресурсам, который нанесли браконьеры в Татарстане по итогам января–октября 2023 года, составила 1,7 млн руб. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета республики сказал глава комитета парламента региона по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

По его словам, всего за указанный период против браконьеров возбудили 92 уголовных дела, в 69 случаях вынесли обвинительные приговоры. Кроме того, были изъяты четыре ружья, лодка и лодочный мотор.

Всего сотрудники госкомитета Татарстана по биоресурсам провели 950 выездных обследований и привлекли к ответственности 780 нарушителей.

"Ъ-Казань"