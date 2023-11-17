Экс-полицейскому, передававшему информацию об умерших, вынесли приговор

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор бывшему помощнику оперативного дежурного УМВД России по Уфе Флюсу Зарипову. Он был признан виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Господин Зарипов признал вину в совершении преступления.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, подсудимый обязан выплатить штраф в размере 2 млн руб., а также в течение трех лет лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

По данным следствия, Флюс Зарипов с 2017 года по июнь 2019 года передавал ритуальному агентству информацию о фактах смерти, зарегистрированных в городе. За каждое сообщение ему передавали от 2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Общая сумма взяток составила более 150 тыс. руб.

Майя Иванова

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