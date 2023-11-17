Жителя Выселковского района обвиняют в удушении сожительницы

В Выселковском районе Кубани перед судом предстанет 32-летний местный житель. Во время ссоры мужчина задушил сожительницу, заявили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В ведомстве рассказали, что пара жила в арендованном доме в станице Малорождественской. Вечером 12 ноября мужчина с женщиной вместе выпивали и поссорились, погибшая стала выгонять сожителя из дома. В ответ мужчина начал душить оппонентку и продолжал до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни, заявили в следкоме.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В скором времени он предстанет перед судом.

Вячеслав Рыжков

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