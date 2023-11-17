На Кубани зафиксирован исторический рекорд туристического потока

В текущем году Краснодарский край посетили 17,5 млн туристов, что является рекордным показателем за всю историю региона, сообщает пресс-служба администрации Кубани со ссылкой на вице-губернатора Александра Руппеля. Таким образом, еще до конца года превышен предыдущий максимальный показатель – в 2022 году на курортах Кубани отдохнули 17,4 млн человек.

Предварительные итоги курортного сезона в Краснодарском крае были озвучены в ходе всероссийского совещания с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова. По прогнозу краевой администрации, по итогам 2023 года край примет не менее 18,5 млн человек, обеспечив новый исторический рекорд. Министерство экономического развития России отмечает положительную динамику в развитии внутреннего туризма. В текущем году количество туристических поездок по России выросло на 16%, а в зимнем сезоне ожидается прирост трафика на 7%, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар