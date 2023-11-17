Президент Грузии: Бидзина Иванишвили не верит в победу Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью французскому изданию Le Monde, что основатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардер Бидзина Иванишвили строит свою политику в расчете на невозможность победы Украины в противостоянии с РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По утверждению президента, «Бидзина Иванишвили — олигарх, наживший свое состояние в России», и это «оказывает влияние на его менталитет», поэтому он «в рядах тех, кто не может себе представить поражение России». По ее словам, господин Иванишвили пытается «подстроиться под будущую российскую победу». По этой причине, согласно утверждению главы государства, лидеры ГМ, «получившие образование в Европе», проявляют «слабость и угодничество» по отношению к Москве, поскольку «неправильно воспринимают геополитическую данность».

Сама госпожа Зурабишвили убеждена, что победа Украины неминуема и Грузия должна подстраиваться именно под эту «данность». «Россия больше никогда не будет такой, какой она была»,— рассуждала в интервью президент Зурабишвили. «Москва допустила вступление Швеции и Финляндии в НАТО и ускорила вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии»,— заключила она.

В том же интервью Саломе Зурабишвили несколько раз подчеркнула, что миллиардер Иванишвили — «олигарх», а в Грузии «нет других олигархов». Поэтому требование Еврокомиссии о «деолигархизации» как условие вступления страны в ЕС должно касаться именно Бидзины Иванишвили.

Глава парламентской фракции ГМ Мамука Мдинарадзе в ответ на заявления госпожи Зурабишвили сказал, что она была номинирована на высший государственный пост в 2018 году именно по инициативе Бидзины Иванишвили. Мамука Мдинарадзе предостерег главу государства от помилования Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок заключения, поскольку в этом случае, по мнению главы фракции, «Зурабишвили станет соучастницей» всех преступлений экс-президента.

Председатель партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили неоднократно заявлял, что он и его однопартийцы «поверят в искренность президента» только в случае, если она «освободит третьего президента». Бидзина Иванишвили заявил об «окончательном и бесповоротном уходе из политики» в декабре 2020 года. Тогда же он подал в отставку с поста председателя ГМ.

Георгий Двали, Тбилиси