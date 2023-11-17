Петербург занял первое место в стране по числу депортированных иностранцев

С начала 2023 года полиция Санкт-Петербурга депортировала почти 200 иностранцев, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МВД.

Более 7,6 тыс. иностранцев за это время выдворили из страны. В полиции отметили, что показатели с прошлого года выросли: за весь 2022 год из Петербурга выдворили 5,5 тыс. человек. По числу депортированных иностранцев Петербург занял первое место в стране.

В пресс-службе отметили, что руководство главного управления МВД в Петербурге занимает принципиальную позицию — мигранты, совершившие грубые правонарушения или преступления, должны быть выдворены. Такая мера исключает возможность совершения ими других правонарушений или преступлений.

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