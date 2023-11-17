«Распространенная схема покупки автомобилей через армянские юрлица больше не выгодна»

В конце октября Правительство РФ внесло изменения в правила взимания автомобильного утилизационного сбора. Это ударило по владельцам автомобилей, ввезенных и растаможенных на территории Республики Армения. О сути проблемы рассказал адвокат Гор Казарян.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гор Казарян

Фото: предоставлено автором Гор Казарян

Фото: предоставлено автором

«Машины, которые были ввезены и растаможены в Армении после 2020 года, практически все были ввезены и растаможены на армянские юридические лица. Это было обусловлено возможностью налоговой оптимизации. Данные транспортные средства, приобретенные в итоге гражданами РФ, автоматически подпадают под новые правила и подпадают под “коммерческий” утилизационный сбор, который почти в сто раз выше сбора для машин, ввезенных для личного пользования.

Относительно автомобилей, которые ввозились и растаможивались в Армении до 2020 года, ситуация несколько иная. В этом случае все зависит от того, как они были растаможены. Если машина была растаможена в общем порядке, то есть, подавалась декларация на товары, то ее собственник также попадает под “коммерческий” утилизационный сбор. Если же машина ввозилась для личного пользования, есть армянский таможенный приходный ордер (упрощенный порядок таможенного оформления), то здесь будет списан утильсбор по старым ставкам (тут проблем не будет).

В абсолютном выражении разница между “коммерческим утилем” и сбором для машин, ввезенных для личного пользования, примерно, такая: 5,2 тыс. руб. и 500 тыс. руб.

В итоге можно констатировать, что ставится под вопрос ранее распространенная схема покупки автомобилей у армянских юрлиц, которой широко пользовались жители южных регионов России. Кроме того, фактически прекращается так называемая схема параллельного импорта автомобилей (с учетом повышения в августе утилизационного сбора на иномарки, а также запрета грузинских властей на транзит через свою территорию в РФ большого спектра машин).

Очень многие приобретатели автомобилей, попавших под новые правила, кто не успел оплатить утилизационный сбор до 29 октября (дата вступления в силу постановления правительства РФ об изменении правил его уплаты), столкнулись с этой проблемой. На настоящий момент таможенные органы не принимают доказательств ввоза транспортных средств в РФ до 1 августа 2023 года (то есть, до повышения утилизационного сбора). Возникает вопрос: что в этой ситуации делать? Единственный существующий на сегодняшний день путь — это доказывать ввоз автомобиля в РФ до 1 августа через суд. Сейчас на рассмотрении судов уже есть такие дела, о результатах будет известно позднее».

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