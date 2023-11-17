В Челябинской области уменьшился урожай картофеля, пшеницы и овощей

Федеральная служба государственной статистики по Челябинской области опубликовала итоги уборки урожая в регионе к 1 ноября 2023 года. Объемы собранного картофеля, зерна и овощей уменьшились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету Челябинскстата, было собрано 1340,4 тыс. т пшеницы, что на 5% меньше, чем в прошлом году (1413,6). Урожай картофеля также уменьшился почти на 11% – 373,1 тыс. т. В этом году овощей вышло на 94 тыс. т, в прошлом – 107,9 тыс. т. Отрицательную динамику показал и сбор зерновых культур – 1902,3 тыс. т. Это на 13% меньше, чем в 2022 году.

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