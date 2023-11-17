Кубань получит почти 5 млрд рублей по госпрограммам в строительстве и ЖКХ

Краснодарскому краю выделят 4,97 млрд руб. на реализацию госпрограмм в сфере строительства и ЖКХ. Из них 1,93 млрд руб. пойдут на развитие жилищного строительства, еще 1,5 млрд — на формирование современной городской среды, рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы и бывший глава Краснодара Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Также федеральные власти выделят 263 млн руб. для малых городов и исторических поселений, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще больше 500 млн руб. в качестве субсидии регион получит на предоставление жилья сиротам. Профинансируют также выделение жилых площадей ветеранам, молодым семьям и инвалидам.

Госдума 17 ноября в окончательном чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2025–2026 годов.

Вячеслав Рыжков

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