Гендиректора фирмы в Татарстане осудят за коммерческий подкуп

В Татарстане гендиректор коммерческой фирмы (название не упоминается) предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщает управление СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в 2021 году фирма обвиняемого подписала контракт на поставку деталей и узлов для транспортных средств в стройкомпанию, после чего последний стал передавать через посредника главному механику деньги за предоставление преимуществ в заказе и за оплату запчастей по договору. Общая сумма переданных средств составила свыше 232 тыс. руб.

Позже против обвиняемого возбудили уголовное дело.

Сейчас в суде также рассматривают дело против двух других участников преступной схемы.

"Ъ-Казань"