Омич поставил мировой рекорд, согнув 36 металлических прутьев о свою голову

Житель Омской области Михаил Шивляков установил новый мировой рекорд на выставке «Россия» в Москве по сгибанию металлических прутьев о голову, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Фото: Правительство Омской области Михаил Шивляков

Фото: Правительство Омской области

«Он за 50 секунд согнул о голову 36 металлических прутов длиной 100 см, диаметром 10 мм. Рекорд зафиксировал главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко», - говорится в сообщении.

Максим Шивляков является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпионом и призером международных соревнований, а также неоднократным рекордсменом Книги рекордов России.

«Любому делу, в которое ты погружаешься с головой, нужно полностью посвящать себя. Я нашел себя, как силача. И самое главное, любить свою родину, прославлять нашу страну на мировой арене», - поделился новый рекордсмен.

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Александр Киселев