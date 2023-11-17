«Моя Мишель», «Подкаблучники» и российский импрессионизм

На ближайшей неделе в Челябинске пройдет концерт групп «Моя Мишель» и «Ариэль», а также сольные выступления певицы Валерии и рэпера Scally Milano. В театрах представят рок-оперу «Юнона и Авось» и спектакль «Подкаблучники». На выставках получится посмотреть картины русских импрессионистов. «Ъ-Южный Урал» подготовил обзор культурных событий на неделю.

Концерты

В «Галактике развлечений» 18 ноября пройдет концерт Scally Milano. Рэпер «новой школы», известный своими провокационными песнями, исполнит хиты и любимые треки фанатов. Зрителей ждет эксклюзивное шоу в честь камбэка артиста. Стоимость билета – 899 руб. за стандартный и 1299 руб. за ранний вход.

Во Дворце культуры железнодорожников 18 ноября состоится большой юбилейный концерт группы «Ариэль». Коллективу из Челябинской области исполняется 55 лет, в честь чего участники исполнят любимые всеми хиты – «В краю магнолий», «Заповедные места», «Старая пластинка», «Тишина», «Песня старого извозчика» и другие. Стоимость билетов от 1,8 до 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Ткачук, группа «Моя Мишель»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Татьяна Ткачук, группа «Моя Мишель»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Центре международной торговли 18 ноября в поддержку нового альбома «Из цветов и темноты» состоится концерт группы «Моя Мишель». Она приобрела популярность после кавера на знаменитую песню Евы Польны «Зима в сердце». Свежее звучание вместе с уникальным вокалом вокалистки Татьяны Ткачук дали композиции новую жизнь. Группа также исполнит и свои хиты «Пташка», «Курточка», «Снегири». Стоимость билетов – 1800 руб.

В Центре международной торговли 19 ноября выступит рэпер Ramil’. Молодой хитмейкер, узнаваемый песнями в стиле лирического хип-хопа, порадует своих фанатов хитами и треками из нового альбома. Простые музыкальные биты, необычный вокал и восточные нотки – причины, почему музыкант неоднократно попадает в музыкальные чарты. Стоимость билетов – от 2,2 до 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Валерия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Певица Валерия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В театре оперы и балета имени Глинки 23 ноября состоится концерт певицы Валерии. Звезда российской эстрады, ставшая популярной еще в 90-х годах, исполнит узнаваемые всеми хиты и свои любимые песни «Самолет», «Ты где-то там», «Часики», «Была любовь», «Метелица». Концерт сопровождается яркими зрелищными эффектами, сценической постановкой, костюмами и танцами. Стоимость билета – от 1,9 до 5,5 тыс. руб.

Спектакли

Во дворце культуры «Металлург» 19 ноября прозвучит мюзикл «Из Chicago в Mama Mia». Программу исполнят ведущие солисты и лауреаты множества музыкальных конкурсов. Любители мюзиклов смогут услышать в живом исполнении композиции Chicago, Cabaret, Phantom Of The Opera, Notre Dam De Paris, Cats, Mamamia. Стоимость билета – от 1,1 до 2,3 тыс. руб.

В театре оперы и балета имени Глинки 20 ноября на сцене исполнят рок-оперу «Юнона и Авось». Ее создателями являются композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский, являющийся автором поэмы «Авось!». В спектакле сыграют известные московские артисты – участники проекта «Голос» Никита и Александр Поздняковы. Стоимость билетов – от 1,5 до 4 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 21 ноября состоится спектакль «Подкаблучники». В центре пьесы семейная идиллия, которую нарушает внезапно вернувшийся домой из тюрьмы бывший супруг главной героини. Девушке предстоит разобраться не только с ним, но и со своим нынешним слабохарактерным мужем. Главные роли сыграют знаменитые актеры Наталья Бочкарева, Алексей Маклаков и Борис Щербаков. Стоимость билетов – от 1,8 до 4,1 тыс. руб.

В театре ЧТЗ 22 ноября покажут спектакль «Хочу купить вашего мужа». В день 20-летнего юбилея свадьбы к супругам домой приходит незнакомка, предлагающая выкупить мужа героини за 100 тыс. долларов. Стоимость билетов — 500-1200 руб.

Выставки

В Челябинском музее изобразительных искусств можно посетить выставку «Импрессионизм в России». На ней представлены картины из собрания государственного русского музея таких знаменитых художников, как Илья Репин, Исаак Левитан, Константин Коровин и другие. Выставка продлится до 25 февраля. Стоимость входного билета – 400 руб., льготного – 200.

Ольга Воробьева