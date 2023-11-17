Бастрыкин запросил доклад о расследовании нарушений в общепите Екатеринбурга

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушений в точках общественного питания Екатеринбурга, в которых работают нелегальные мигранты. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Сейчас СУ СКР по Свердловской области расследует уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Поводом для его возбуждения стали жалобы активистов «Народного контроля», которые в ходе проверок обнаружили точки общественного питания, работающие с нарушениями в Кировском, Октябрьском, Чкаловском и Железнодорожном районах Екатеринбурга.

Как отметил руководитель «Народного контроля» Дмитрий Чукреев в telegram-канале, у многих мигрантов, работающих в общепите, либо отсутствуют санитарные книжки, либо они поддельные. Некоторые из них находятся на территории России незаконно. При приготовлении блюд используются несертифицированные продукты, порядок и условия хранения которых не соблюдаются.

По словам господина Чукреева, полиция и Роспотребнадзор, которые должны пресекать нарушения в сфере общественного питания бездействовали. Теперь, написал он, в отношении них будут приняты меры за ненадлежащее исполнение обязанностей.

О ходе расследования Александру Бастрыкину должен доложить и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Мария Шараева

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