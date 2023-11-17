Продажи нон-фикшен-книг про политических лидеров с начала года выросли на 29%

По данным сервиса «ЛитРес», с которыми ознакомился «Ъ», в сегменте произведений нон-фикшен про политических лидеров с начала года наблюдается рост продаж на 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Самым популярным произведением по числу проданных электронных экземпляров и аудиокниг стал «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» российского журналиста и публициста Александра Баунова. В нем автор рассказывает, как пытались продлить свое существование и завершили его три последние диктатуры Западной Европы — режимы Франко в Испании, Салазара в Португалии и «черных полковников» в Греции. На втором месте — произведение «Кризис и власть. Том I. Лестница в небо» Михаила Хазина и Сергея Щеглова. Замыкает топ-3 аудиоверсия лидера рейтинга.

В список пяти самых покупаемых книг в категории также вошли аудиокнига «Сталин. Жизнь и смерть» Эдварда Радзинского и продолжение «Лестницы в небо» — «Кризис и Власть. Том II. Люди Власти. Диалоги о великих сюзеренах и властных группировках».

Юлия Юрасова