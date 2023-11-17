В Курганской области объем ввода жилья снизился на 12%

В январе-октябре 2023 года в Курганской области введено в эксплуатацию 267,7 тыс. кв. м жилья. Это на 12,1% или 36,8 тыс. кв. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Курганстат.

В общем объеме более 70% приходится на индивидуальное жилищное строительство. Всего зауральцы сдали 189,8 тыс. кв. м жилья. По сравнению с январем-октябрем 2022 года это на 2,3% меньше. Более существенно сократили ввод жилья в эксплуатацию застройщики-юридические лица – 29,3%. Всего компании сдали за 10 месяцев 77,9 тыс. кв. м. Годом ранее было 110,3 тыс.

В целом по России в январе-октябре 2023 года ввод жилья сократился на 1,8%, до 86,1 млн кв. м.

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