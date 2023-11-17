«Такая опция встречается не во всех московских ЖК премиум-класса»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как часто застройщики в столице обращаются к формату благоустроенных закрытых дворов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Закрытые дворы без машин, но с красивым и продуманным благоустройством стали за пять лет одной из ключевых особенностей новостроек премиум-класса. В Москве приватная территория, доступная только для жильцов дома и их гостей, есть в 40 жилых комплексах и проектах с апартаментами в сегменте. Это более 70%, посчитали специалисты компании «Метриум». Площадь закрытых дворов достигает показателя в 8 га.

Закрытая внутренняя территория — один из основных критериев принадлежности новых домов к премиальному сегменту. Тем не менее такая опция встречается не во всех московских комплексах этого класса. Это положение, полагают брокеры, обусловлено тем, что пространство для организации собственных дворов есть не во всех премиальных проектах, в том числе в квартале «Москва-Сити».

Средняя стоимость жилого квадрата в таких домах составляет почти 610 тыс. руб., чуть дешевле, чем в сегменте, почти на 4%.

Самая просторная огороженная внутренняя территория заявлена в масштабном проекте застройки в Хамовниках. А одна из самых необычных — в квартале «Москва-Сити», где сам формат делового комплекса не позволяет обустраивать большие дворы.

Возможность разработки дизайнерской концепции благоустройства и обустройства закрытых дворов есть у застройщиков всех сегментов, отмечают эксперты. Вместе с тем в ЖК и проектах с апартаментами бизнес- и особенно комфорт-класса большинство собственников не готовы даже незначительно переплачивать за содержание этой территории.

Высокобюджетным же проектам свойственны клубный формат и компактная площадь участка, на котором сложно сформировать полноценный двор. Соответственно, оптимальные условия для массового возникновения закрытых внутренних пространств сложились преимущественно в премиальном сегменте и бизнес-классе.