В Уфе полностью перекроют движение по Шакшинскому мосту в ночь на понедельник

Шакшинский мост временно закроют для движения с 23:00 часов 19 ноября до 01:00 часов 20 ноября и с 02:00 до 04:00 часов 20 ноября. Ограничение связано с монтажом балок пролетного строения, сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Мост будет перекрыт в обоих направлениях. В городской администрации отметили, что одна полоса моста будет доступна для автомобилей экстренных служб.

Шакшинский мост построен в 1984 году, его протяженность 440 м. Сооружение ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком выступает «Башкиравтодор», который должен завершить работы до начала апреля 2025 года.

Наталья Балыкова

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