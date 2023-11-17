Нижегородская мэрия в 10 раз снизит цену на аренду муниципальных электросетей
Администрация Нижнего Новгорода с 2024 года сдаст в аренду более 3 тыс. объектов электросетевого хозяйства. По словам председателя комитета по управлению городским имуществом Светланы Помпаевой, сейчас единственным муниципальным предприятием, обслуживающим городские электросети, является МП «Инженерные сети».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
С 2024 года это предприятие утратит статус ресурсоснабжающей организации и все сети будут переданы в арену сторонним компаниям. Всего в муниципальной собственности находится 6,9 тыс. объектов электроснабжения. Из них 3,6 тыс. объектов уже переданы в аренду. Еще более 3 тыс. объектов освобождены от обременений и готовы к передаче в аренду.
Большинство из них находятся в «не очень прекрасном состоянии», поэтому стоимость их аренды будет в 10 раз ниже стандартных расценок, уточнила госпожа Помпаева.