Нижегородская мэрия в 10 раз снизит цену на аренду муниципальных электросетей

Администрация Нижнего Новгорода с 2024 года сдаст в аренду более 3 тыс. объектов электросетевого хозяйства. По словам председателя комитета по управлению городским имуществом Светланы Помпаевой, сейчас единственным муниципальным предприятием, обслуживающим городские электросети, является МП «Инженерные сети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 2024 года это предприятие утратит статус ресурсоснабжающей организации и все сети будут переданы в арену сторонним компаниям. Всего в муниципальной собственности находится 6,9 тыс. объектов электроснабжения. Из них 3,6 тыс. объектов уже переданы в аренду. Еще более 3 тыс. объектов освобождены от обременений и готовы к передаче в аренду.

Большинство из них находятся в «не очень прекрасном состоянии», поэтому стоимость их аренды будет в 10 раз ниже стандартных расценок, уточнила госпожа Помпаева.

Владимир Зубарев