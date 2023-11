«Это про образ жизни, которому соответствует одежда, а не наоборот»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает о том, какой посыл в себе несет такая одежда.

Не утихают разговоры и даже споры о стиле old money. Чем такая одежда отличается от просто дорогой? Одеваться в стиле old money — значит отдавать предпочтение элегантности, неподвластной времени, а не недолговечным модным тенденциям. Важны качество материалов, фасон и так называемая сдержанная элегантность. Иначе говоря, эта одежда демонстрирует, что деньги в семье давно и надолго.

В какой-то момент в этом году про стиль old money говорили столько, что многие критики и администраторы Telegram-каналов о моде взмолились: «Остановитесь! Хватит называть old money style наряд от Loro Piana у очередной блогерши. Old money — это Кейт Миддлтон».

И правда. В России с old money проблематично в силу исторических обстоятельств. Но только ли их? Недавно этот стиль стали активно обсуждать из-за поста одного блогера про коуча, которая советует снять все украшения типа Cartier Love или «Гвоздя», чтобы не выглядеть дешево. Хотите выглядеть как old money? Никаких логотипов и массовой — пусть и дорогой — продукции люксовых ювелирных брендов. Даже жестче пишет: «Браслеты Cartier — это свидетельство плохого вкуса».

«Постойте,— возражают другие блогеры. — Браслет «Гвоздь» носит даже принцесса Беатрис». Дальше автор блога с текстом про плохой вкус переходит к еще более смелым утверждениям, мол, все зависит от страны. И ее мама отказывается идти с ней ужинать в ресторан, если та надевает одежду от японских дизайнеров, которую привыкла носить в Лос-Анджелесе.

И вот тут, мне кажется, на самом деле было сказано самое важное. Old money — это про быть, а не казаться. Про образ жизни, которому соответствует твоя одежда, а не наоборот. Я плохо себе представляю аристократа, который бы сказал кому-то: «Я не пойду с тобой ужинать — ты не так одет». Нет «не такой одежды» — есть не такое к ней отношение. Оставьте уже стиль old money для old money и создавайте свой.