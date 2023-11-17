Авиакомпания iFly возобновит прямые рейсы из Хабаровска в Сочи

Российская авиакомпания iFly в 2024 году снова запустит прямые рейсы по маршруту Хабаровск — Сочи. Как сообщает пресс-служба минтранса Хабаровского края, первый рейс будет выполнен 30 мая.

Самолеты будут летать в Сочи дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. В обратном направлении рейсы будут проходить по четвергам и субботам. Завершится полетная программа в октябре.

В минтрансе Хабаровского края считают, что прямой рейс Хабаровск — Сочи не только позволит отдохнуть жителям региона на самом востребованном курорте Краснодарского края, но и укрепит связи между регионами и «стимулирует обоюдное развитие туристического сектора».

Татьяна Ручкина

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