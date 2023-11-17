На Кубани и в Крыму объявили экстренное предупреждение по непогоде

В ближайшие дни в Краснодарском крае и республике Крым будет действовать экстренное предупреждение по непогоде. Местами на Кубани и в частности в Краснодаре 19 и 20 ноября прогнозируют сильные ливни с грозами, ветер усилится до 20–25 м/с, предупредили в ЕДДС Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В Крыму погода испортится 18 и 19 ноября. На полуострове также ожидаются ливни, а порывы ветра могут достигать 25–35 м/с. На реках Крыма может подняться уровень воды.

Пресс-служба администрации Феодосии сообщает о высокой вероятности подтоплений. Существует также риск перебоев в работе коммунальных систем.

Вячеслав Рыжков

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