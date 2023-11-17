Кубань вышла в российские лидеры по числу производителей органической продукции

Краснодарский край и Воронежская область заняли первое место в России по количеству сертификатов Роскачества, выданных производителям органической сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба администрации региона. Всего на Кубани органическую продукцию выращивают 13 сельхозпроизводителей.

За последние несколько лет в Краснодарском крае органическое производство активно развивается: разработана региональная законодательная база, организована работа с научными учреждениями. Сельхозпроизводители региона сотрудничают с научным фондом «Иннопрактика» в рамках проекта «Иннагро», который направлен на снижение химической нагрузки на почву. Вместо минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов кубанские сельхозпроизводители используют натуральные биопрепараты.

Производитель, получивший сертификат Роскачества, имеет право маркировать свою продукцию знаком «Органик» и использовать в названиях термины «Эко» и «Био». Сертификат подтверждает, что при производстве продукции не используются запрещенные в органическом сельском хозяйстве вещества.

Анна Перова, Краснодар