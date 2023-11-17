В Ярославле открылся форум в честь 220-летия Демидовского университета

В ярославском КЗЦ «Миллениум» 17 ноября открылся международный научно-образовательный форум «Три миссии университета: эволюция и современные вызовы», приуроченный к 220-летию ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор ЯрГУ Артем Иванчин

Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова Ректор ЯрГУ Артем Иванчин

Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Форум собрал более сотни ученых, руководителей ведущих вузов страны, политических деятелей, специалистов профильной сферы.

«Сегодня, встречая 220-летний юбилей, мы собрались, чтобы обсудить эволюцию и современные подходы реализации трех миссий университета, и сделать это в кругу высоких экспертов, с опорой на приоритеты государственной политики. Одна из главных наших задач сегодня — внести вклад в обеспечение технологического суверенитета России, обозначить и продолжить развивать новые векторы в образовании»,— сказал в приветственном слове ректор ЯрГУ Артем Иванчин.

Темами форума стали преимущества развития многовариантной модели подготовки, цифровизация образования, стратегия и тактика организации научной работы в университете, механизмы трансфера результатов фундаментальной науки в прикладные исследования и другие.

Антон Голицын