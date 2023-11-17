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Завершено расследование уголовного дела по нападению на сотрудников администрации

Расследование уголовного дела по нападению торговца на сотрудников администрации города Димитровграда Ульяновской области завершено. Об этом в пятницу сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Как ранее сообщалось, 3 ноября, при проведении контрольных мероприятий сотрудниками администрации города Димитровграда с целью выявления точек незаконной торговли один из торговцев, возмущенный тем, что его заставляют ликвидировать торговую точку, облил бензином сотрудников администрации.

Как сообщает СУ СКР, нападавшему предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и в оскорблении представителя власти (ст.319 УК РФ, до одного года исправительных работ). Обвиняемый свою вину признал. Следователь Димитровградского межрайонного следственного отдела ходатайствовал перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, отмечают в СУ СКР.

Расследование уголовного дела был под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина. Сейчас уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Андрей Васильев, Ульяновск

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