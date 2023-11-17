Гастрономическая реконструкция

В Эрмитажном театре 15 ноября чествовали победителей VI международной премии «Золотой Трезини», которую присуждают за выдающийся вклад в архитектуру. Экспертный отбор прошли 927 из 1229 заявок. В шорт-лист вошли 54 финалиста из 17 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Совладелец ГК ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ-НЕОХИМ Михаил Финкель (слева) вручает премию за реконструкцию Vokzal 1853 холдинговой компании Адамант Фото: премия «Золотой Трезини» Интерьеры Vokzal 1853 Фото: премия «Золотой Трезини» Фудкорт Vokzal 1853 Фото: премия «Золотой Трезини» Следующая фотография 1 / 3 Совладелец ГК ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ-НЕОХИМ Михаил Финкель (слева) вручает премию за реконструкцию Vokzal 1853 холдинговой компании Адамант Фото: премия «Золотой Трезини» Интерьеры Vokzal 1853 Фото: премия «Золотой Трезини» Фудкорт Vokzal 1853 Фото: премия «Золотой Трезини»

«Лучший реализованный проект реконструкции» — одна из ключевых номинаций международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». В этом году вниманию жюри были представлены 23 заявки из шести стран (Иран, Китай, Мексика, Португалия, Россия, Эквадор). В финал вышли три российских проекта, два из которых реализованы в Москве (реконструкция Южного речного вокзала, центр изучения конструктивизма «Зотов»), и один в Санкт-Петербурге — Vokzal 1853, ему и посчастливилось стать обладателем архитектурного «Оскара».

Благодаря реконструкции здание Варшавского вокзала обрело вторую жизнь. Сохранены все чугунные составляющие конструкции: колонны, ригели и балки XIX века. Многие из этих элементов были стилистически обыграны в оформлении фасадов корнеров. Дизайнерам и архитекторам удалось создать проект, где функциональное и современное пространство фуд-молла передает атмосферу вокзалов XIX века. Интерьер продолжает тему индустриальной революции. Внушительные своды здания поддерживаются массивной металлической кровлей, вдоль стен расположены исторические чугунные колонны.

«Реконструкция — сложный и дорогостоящий процесс. Подчас это единственно возможный способ сохранить историческое здание в существующих экономических реалиях,— считает Михаил Финкель, совладелец бренда NEOMID, партнера номинации.— Петербург является и культурной, и гастрономической столицей России — и все это удалось соединить и претворить в пространстве бывшего Варшавского вокзала».