В Кыштыме погиб водитель от столкновения с деревом

Госавтоинспекция Челябинской области выясняет причины смертельного ДТП на 39-м километре автодороги «Тюбук-Кыштым», сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Авария произошла 17 ноября около восьми часов утра. По предварительным данным, 41-летний водитель «ВАЗ 2104» не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, после чего врезался в дерево. От полученных травм автомобилист скончался на месте.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает водителей учитывать погодные условия и состояние дороги перед поездкой.

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