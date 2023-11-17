В Ижевске начали разрабатывать таблички с названием улиц на удмуртском языке

В столице Удмуртии начали работу про разработке официальных табличек, содержащих информацию о названии улиц города, на двух языках. То есть, теперь наименования будут и на русском, и на удмуртском языках. Об этом во «ВКонтакте» рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Обсуждение данной работы прошли в рамках расширенной встречи с Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт кенеш». «С коллегами обсудили целый ряд проектов, которые позволят Ижевску сохранить собственный, этнический характер. Он нужен, чтобы сохранить родной язык и местные традиции»,— отметил господин Чистяков.