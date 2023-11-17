У петербургского ЦКБ приостановили лицензию на сопровождение атомных ледоколов

Северо-Европейское МТУ Ростехнадзора приостановило лицензию ЦКБ «ОСК-Айсберг», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию, на конструкторское сопровождение строительства ледоколов проекта 22220, сообщили в управлении «Деловому Петербургу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Лицензия, выданная в ноябре 2017 года на 10 лет, приостановлена с 1 ноября. Таким образом, предприятие до устранения нарушений не сможет проектировать и конструировать ядерные установки на судах с ядерными реакторами. В Ростехнадзоре сообщили «ДП», что решение вынесено на основании статьи 34 положения «О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», в которой перечислено девять возможных грубых нарушений.

Заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом», которая выступает заказчиком атомоходов проекта 22220, сообщил о решении Ростехнадзора руководителю «ОСК-Айсберг» Игорю Чорному. Глава ЦКБ с выводами управления Ростехнадзора не согласен. Он связывает решение с недобросовестной конкуренцией.

«Во–первых, деятельность нашей компании относится к 6–му классу опасности — по закону Ростехнадзор вообще не должен был проверять нас. Во–вторых, в установленных постановлением правительства перечне грубых нарушений нет тех, что указал в решении о приостановлении действия лицензии Ростехнадзор. А в–третьих, где написано, сколько в компании должно быть сотрудников? У нас сейчас всего семь штатных сотрудников, потому что мы завершили контракт по обслуживанию плавучей атомной станции “Академик Ломоносов” и не заключили пока контракты с Балтийским заводом на конструкторское сопровождение ледоколов проекта 22220, — зачем мне люди, которым будет нечем заняться?»,— рассказал глава «ОСК–Айсберг».

Результаты проверки Ростехнадзора предприятие оспаривает в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В начале ноября суд принял иск к производству.

Сейчас лицензия на такие работы остается только у АО «ЦКБ “Айсберг”», принадлежащего «Роснефти». Ранее предприятие уже выполняло сопровождение судов на Балтийском заводе.

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