На Кубани количество браков превысило разводы почти в 1,5 раза

В Краснодарском крае с января по сентябрь включительно было зарегистрировано почти 33,8 тыс. браков. Как сообщает Краснодарстат, за это же время в регионе развелись 22,6 тыс. пар.

В городах Кубани за девять месяцев было зарегистрировано 22,1 тыс. браков. В сельской местности узаконили отношения вдвое меньше семей — 11,6 тыс.

С расторжением браков ситуация аналогичная. В сельской местности разошлись 7,8 тыс. пар. В городах оформили развод 14,7 тыс.

Татьяна Ручкина

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