В Саратове возбуждено дело из-за халатности при строительстве дома для медиков

Следственный отдел по Ленинскому району СУ СКР по Саратовской области возбудил дело из-за ненадлежащего качества построенного для медработников многоквартирного дома, сообщает ведомство.

Ранее в прокуратуре региона отчитались, что передали органам предварительного следствия материалы проверки качества дома на 1-й Лагерной улице в Ленинском районе областного центра.

Надзорное ведомство обнаружило следы протечек с последующим образованием плесени, разрушение межкомнатных дверей, отслоение обоев, нарушение целостности пола и другие недостатки.

«Проживание в доме не представляется возможным, что влечет существенное нарушение прав граждан», — отметили в прокуратуре и добавили, что несмотря на недостатки, представители органов исполнительный власти приняли работы и ввели дом в эксплуатацию.

Ущерб оценили в 1,5 млн руб. Произошедшее квалифицировали как халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Никита Маркелов

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