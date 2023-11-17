Коммунальную технику в Челябинской области начали переводить на экотопливо

В Челябинской области началась реализация программы по переводу коммунальной техники на сжиженный природный газ. Как сообщают в правительстве региона, губернатор Алексей Текслер осмотрел образец комбинированной дорожной машины «Урал», которая работает на СПГ. Технику передали в эксплуатацию коммунальным службам.

Глава региона отметил, что транспорт вносит свой вклад в загрязнение атмосферы, а перевод техники на более экологичное топливо снижает негативное воздействие на воздух. «Мы последовательно реализуем эту программу. У нас 300 единиц городских автобусов в Челябинске уже работает на газе, на метане. До конца этого года для муниципалитетов будет приобретено еще 46 единиц, 131 машину мы приобретаем для всего региона»,— отметил Алексей Текслер.

Перевод на газ коммунальной техники, по словам губернатора, должен стать следующим шагом. «Ее тоже у нас много на дорогах, - подчеркнул Алексей Текслер. — речь идет о машинах, которые задействованы в обслуживании дорог регионального, федерального значения».

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